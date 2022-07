“Eu fechei com o Datena”, diz Bolsonaro sobre chapa em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quinta-feira (30/6), ter fechado apoio ao apresentador de TV José Luiz Datena (PSC), pré-candidato ao Senado Federal por São Paulo. Datena deixou apresentação da Band na quarta-feira (29/6), em função das determinações da legislação eleitoral. Ele deve compor a chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao governo paulista.

“Eu tô com o Datena lá, fechei com o Datena, está no outro partido e tem críticas, assim como tem gente que critica o Tarcísio, que critica a mim. Não dá para a gente pacificar o negócio”, disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

O presidente se queixou de estar sendo cobrado a coordenar apoios em todo o país e citou negociações locais. “O pessoal quer que faça uma chapa botando todos os nomes que concordam. Agora pergunto: vocês têm nome para preencher a chapa toda? Se vocês tiverem, tudo bem.”

A conversa foi registrada por um canal no YouTube simpático ao presidente.

