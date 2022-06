Ricardo Petraglia, de 71 anos, mantém um perfil no Instagram chamado ‘MobyDickShow’. Lá, ele compartilha registros e curiosidades do seu cultivo de maconha. Segundo o ator, que está longe das telinhas desde 2015, ele mantém a plantação para consumo próprio e por fins medicinais.

“A maconha me salvou em 1975, porque me ajudou a me livrar de drogas pesadas. E, agora, mais velho, fiz uma operação no quadril e só o canabidiol me tirou a dor”, contou ele.

Ao zapear pelo feed da rede, os seguidores podem notar que o ator cultiva diferentes tipos da planta. Em suas postagens ele explica a diferença de cada uma. “Essa aqui é a maior planta de CBD [canabidiol] que eu já fiz. Que maravilha que ela tá, né? Olha aqui, óh. Sabe o que é isso? Maconha, essa aqui chama freak show. Coloquei elas aqui para florir. Uma loucura essa planta. Vou mandar analisar e ver quais são os canabinoides que ela tem”, avisou ele, em uma das publicações. Alguns seguidores, inclusive, pedem sementes da erva para Ricardo Petraglia. Em resposta a isso, o ator declarou que não é autorizado a atender ao pedido, pois estaria infringindo as condições que lhe permitem ter a plantação destinada a consumo pessoal. Ricardo Petraglia é ator desde 1972. Na Globo ele integrou grandes produções, tais como ‘Uga, Uga’, ‘Por Amor’ e ‘Gabriela’. Seu último trabalho foi em ‘Os Dez Mandamentos’, da Record TV.