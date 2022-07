Ex-deputado do Paraná dá tapas em Arthur do Val durante manifestação do MBL; VÍDEO

O ex-deputado federal Emerson Petriv (Pros-PR), conhecido como “Boca Aberta”, brigou com o ex-deputado estadual Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei”, em Londrina, no Paraná, durante uma manifestação de membros do Movimento Brasil Livre (MBL).

Arthur do Val, que teve mandato cassado na Alesp em maio após envio de áudios sexistas sobre ucranianas, abriu um boletim de ocorrência por agressão física contra Boca Aberta, que também teve seu mandato cassado, em setembro do ano passado.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Boca Aberta disse que foi acuado pelos membros do MBL, sua família ameaçada e que tentaram agredi-lo. Ele afirma que também fez um boletim de ocorrência, contra os membros do MBL.

Nas imagens do episódio que circulam nas redes sociais, é possível ver Boca Aberta dando tapas em Arthur do Val: “Você vir de São Paulo até aqui, merece levar tapa na cara.”

De acordo com Arthur do Val, eles foram questionar os gastos parlamentares de Boca Aberta e seu filho, Boca Aberta Júnior.

