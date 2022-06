Ex-jogador da NBA choca fãs nas redes ao ser visto pedindo esmola

Em vídeo que circula nas redes sociais, fãs de basquete ficaram chocados com a situação de West, que novamente parece ter tido uma nova recaída após começo de tratamento de reabilitação.

Delonte West spotted back in the streets. 😞

Hope he’s able to get back on his feet. 🙏pic.twitter.com/UOhU2wKpVO

— NBA Retweet (@RTNBA) June 11, 2022