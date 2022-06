Ex-marido de Nicole Bahls fica com tiktoker durante festa; veja vídeo

A coluna LeoDias teve acesso a um vídeo onde o ex-marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi, estava aos beijos com a tiktoker Jaqueline Santos, em uma festa a fantasia. Não se sabe se os dois estão juntos ou se eles ficaram apenas no evento. Veja o vídeo no final desta matéria.

Além de seu trabalho como tiktoker, que já lhe rende 1.6 milhão de seguidores na rede social, Jaqueline também é atriz e humorista. No aplicativo, a loira compartilha vídeos de situações pensadas e geralmente encenadas por ela.

Marcelo Bimbi e Nicole Bahls se casaram em 2018 e ficaram juntos até o ano passado, quando esta coluna revelou com exclusividade que o então marido da influenciadora tinha uma amante, que ele levava para casa quando a modelo viajava a trabalho.

Mesmo após as traições, no entanto, Bimbi deu indícios de que queria voltar com Nicole. Em um vídeo publicado em setembro do ano passado, um N se destacava num fundo preto. Como trilha sonora, o ex de Nicole Bahls usou a música Volta Comigo BB, de Zé Vaqueiro.

Também em setembro do ano passado, Marcelo foi acusado de assédio por cerca de seis mulheres, como noticiou esta coluna com exclusividade. Em sua maioria, os relatos indicavam que Bimbi assediou moralmente das vítimas, geralmente após elas se negarem a ficar com ele.

Assista ao momento do beijo: