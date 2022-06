Ex-Menudo revela ter sido estuprado em hotel

Os Menudos formaram uma das boy bands de maior sucesso entre a década de 1980 e início de 1990. Porém, após 30 anos, os segredos secretos dos bastidores do grupo vieram à tona com a série documental ‘Menudo: Forever Your’. Em depoimento, Angelo Garcia contou que foi vítima de estupro durante o período que estava no auge da carreira.

“Tudo o que me lembro é que eu, tipo, desmaiei. Quando acordei, estava nu e sangrando, então sabia que havia sido penetrado. Eu tinha, tipo, essas marcas de queimadura do tapete no rosto… Fiquei muito confuso e não entendi”, declarou o cantor.

Integrante do grupo entre 1988 e 1990, o cantor relatou que não foi vítima de abuso uma única vez: “Durante meu tempo em Menudo, fui estuprado várias vezes, e era assim que os predadores sexuais se aproveitavam de mim”.

Durante os anos de sucesso, os Menudos contaram com 32 rapazes no grupo. Além do caso de estupro, o documentário também fala dos casos de bullying, escândalos com drogas e condições exploratórias de trabalho.

“Uma vez estávamos na Colômbia. Estou com outro colega do Menudo, e estamos chegando ao hotel. Entramos em nosso quarto. De repente, um cara aleatório entra… E ele pega o que deve ter sido cerca de um quilo de cocaína… Então nós surtamos, porque não conhecíamos essa pessoa… Mas o cara era na verdade um dos produtores e promotores”, relatou Sergio Blass, que integrou a banda entre 1986 e 1990.