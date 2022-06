Ex-vice-governadora pode ser novidade do PT na chapa de federal: “Tudo é uma possibilidade”

Chapas

Com a oficialização da federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, a montagem das chapas de deputados estaduais e federais desses partidos retorna aos moldes das antigas coligações, onde as vagas tem que ser dividas entre as legendas. No Acre, a federação tem avançado na escolha dos nomes para a disputa das vagas.

Novidade

Uma das novidades que pode surgir na chapa de federal da federação é o nome da ex-vice-governadora Nazareth Araújo (PT). A advogada foi vice de Tião Viana (PT) em sua segunda gestão, entre 2014 e 2018. Questionada pela coluna se vem mesmo para a disputa, a ex-vice-governadora disse que “tudo é uma possibilidade”. “Estamos conversando sobre isso”, completou.

Suplente

Além de vice-governadora, Nazareth foi procuradora-geral do estado entre 2007 e 2010 e candidata a 1a suplente de senador na chapa de Jorge Viana (PT) nas eleições de 2018.

História

A advogada é filha do ex-governador do Acre, José Augusto de Araújo, o primeiro eleito pelo voto popular, e da ex-deputada federal Maria Lúcia Araújo. José Augusto foi governador por pouco mais de um ano, entre 1 de março de 1963 e 25 de março de 1964, quando foi deposto pela ditadura militar.

Briga de gigantes

Caso seja confirmado o nome de Nazareth para a disputa da vaga de deputado federal, a chapa da federação tem tudo pra ser uma das mais fortes e competitivas desta eleição. Com nomes como o de Perpétua Almeida (PCdoB), Leo de Brito (PT) e Cláudio Ezequiel (PV) já confirmados, e nomes como o do ex-prefeito Raimundo Angelim (PT), Sibá Machado (PT) e agora de Nazareth Araújo a se confirmar, vai ser briga de gigantes.

Covid

Em tratamento contra um câncer de mama e pouquíssimo tempo depois de realizar a última sessão de quimioterapia, a deputada federal e pré-candidata ao Senado, Jéssica Sales (MDB), foi diagnosticada com Covid-19.

Internada

Apesar de apresentar sintomas leves, a deputada precisou ser internada devido à baixa imunidade em decorrência do tratamento contra o câncer. Sales está internada em um hospital de São Paulo. Melhoras, deputada!

Carnavale

Depois de dois anos sem o tradicional carnaval fora de época de Brasileia, o Carnavale volta este ano. O hiato aconteceu por conta da pandemia do novo coronavírus.

Line-up

E a volta do Carnavale foi anunciada em grande estilo. A prefeita Fernanda Hassem (PT) reuniu imprensa e digital influencers do Alto Acre para comunicar o retorno da festa. O line-up também veio recheado de atrações nacionais: Babado Novo, Araketu e Margareth Menezes. A festa ocorrerá entre os dias 1 e 3 de julho. O Carnavale desse ano promete.

Aulas suspensas

Na manhã desta sexta-feira (10) o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), convocou uma coletiva para anunciar que as aulas das escolas municipais serão suspensas na semana que vem. O motivo é o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que provocou a morte de nove crianças em dois meses, na Capital. Acertou o prefeito.