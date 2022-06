Exclusivo: confira as atrações nacionais do Festival do Açaí 2022, em Feijó

O Festival do Açaí chega a sua vigésima terceira edição. A festa que já virou tradição no Acre e está sendo preparada com muita organização pelo prefeito Kieffer Cavalcante e sua equipe. A Prefeitura divulgou as atrações e a data da festa na tarde desta sexta-feira (24), em evento realizado no Clube da Maçonaria em Feijó.

O anúncio teve transmissão de sites locais nas redes sociais pelo Feijo.TV. Com exclusividade, o site ContilNet recebeu em primeira mão a arte com as atrações e a programação deste ano.

O 23º acontece dos dias 12 a 14 de agosto. O cantor Tierry se apresenta na na sexta-feira (12). No sábado (13), o cantor brega Zezo, e no dia domingo (14) a dupla João Bosco e Vinicius.

Confira: