FalArt: Tony Ferreira estreia no ContilNet com podcast sobre arte e cultura

Arte e cultura ganham um destaque ainda maior no ContilNet a partir desta quinta-feira (23), com a nova parceria que traz à TV ContilNet o podcast FalArt, com apresentação de Tony Ferreira.

Nessa estreia, além da agenda cultural com eventos que ocorrem nos próximos dias no estado, Ferreira entrevistou o diretor de políticas culturais da Fundação Garibaldi Brasil, Janildo Reis, que falou sobre os editais de cultura disponíveis para os artistas acreanos e outros investimentos da Prefeitura de Rio Branco.

Confira: