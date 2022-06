Falsários tentam aplicar golpe em casa lotérica usando nome da prefeita de Brasileia

Uma atendente de uma das casas lotéricas de Epitaciolândia, foi surpreendida ao receber uma chamada via WhatsApp, onde uma pessoa tentava se passar pela gestora do Município de Brasiléia, Fernanda Hassem.

Segundo foi apurado na delegacia do Município de Epitaciolândia, onde o caso foi registrado, a pessoa que usou o número (68) 9933-1233, e queria que a atendente fizesse pagamentos de boletos e que faria transferências via PIX.

O fato não foi concretizado pela atendente, uma vez que esse tipo de transação seria necessário a presença do titular na casa lotérica. Após a negativa da atendente, a pessoa desligou e a bloqueou.

Após ser registrado na delegacia, a prefeita foi avisada dos fatos que por sua vez, já está tomando as providencias na esfera judicial. Em tempo, esta não seria a primeira vez que tentam usar o nome da gestora para aplicarem golpes.

Outros políticos do Acre também já tiveram seus nomes usados por bandidos na tentativa de pedirem dinheiro ou pagamento de contas. As autoridades pedem que as pessoas tomem cuidados em relação aos seus documentos e contas bancárias, para que não sejam usadas por falsários.