Feijó-AC: Processo Seletivo para voluntários brigadistas é anunciado

No estado do Acre, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) do Município de Feijó anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher 10 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos voluntários com ensino fundamental e médio completo.

Segundo o Edital, a oportunidade é para a categoria de serviço social como Brigadista de Combate a Incêndio Florestal/Urbano (10), que irá atender o 9º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal/Urbano do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.



Para participar

Os interessados podem se inscrever por meio eletrônico, no dia 21 de junho de 2022, no site do Município. Não haverá cobrança de taxa de inscrição, por isso, serão considerados efetivamente inscritos os candidatos divulgados na lista do portal do Município e no Diário Oficial do Estado.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante informações prestadas no ato da inscrição e por meio de entrevista, prevista para o dia 28 de junho de 2022.

O serviço voluntário será prestado de forma espontânea e terá o prazo de duração de quatro meses, não gerando vínculo funcional ou qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

