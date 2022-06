FFAC abre inscrições para a disputa do Campeonato Sub-17

O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) abriu nesta sexta-feira (17) as inscrições para a disputa do Campeonato Acreano Sub-17. De acordo com o diretor de competições, Leandro Rodrigues, o prazo para inscrições para o torneio será estendido até às 17h do próximo dia 24 de junho.

Leandro Rodrigues explicou ainda que não será cobrada dos participantes taxa de inscrição e os atletas aptos a participar da disputa terão que ter nascido entre 2005, 2006 e 2007. No ano passado, o título da competição ficou com o Andirá EC.

A previsão de início da competição nesta temporada será a primeira quinzena do mês de julho e participam apenas clubes filiados. Os jogos serão disputados no estádio Florestão, na capital acreana. O campeão vai representar o futebol local na disputa da Copa do Brasil Sub-17.