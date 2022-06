FFAC faz nova mudança na tabela do sub-20

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC), através do diretor Leandro Rodrigues, informou uma nova mudança na última rodada da fase classificatória do Campeonato de Futebol Sub-20.

O duelo entre Sena Madureira e Galvez, antes agendado para a próxima terça-feira (14), às 14h, foi antecipado para ocorrer neste sábado, às 15h30, no estádio Marreirão, na cidade de Sena Madureira.

Outros quatro jogos da rodada ocorrem no meio de semana nas dependências do estádio Florestão. Na terça-feira (14) teremos os seguintes confrontos: Plácido de Castro x Vasco da Gama (14h30) e Independência x Náuas (16h30). Já na quarta-feira (15) duas partidas fecham a última rodada: São Francisco x Andirá (14h30) e Atlético Acreano x Humaitá (16h30).