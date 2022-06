Filhas de Gugu batem o pé e, após escândalo na família, deixam a casa da mãe

Gugu Liberato, que faleceu em 2019, tem filhas gêmeas. Elas estão deixando a casa da mãe. Em resumo, as filhas do famoso moravam com Rose Miriam Di Matteo.

Dessa forma, em meio a diversas polêmicas e escândalos familiares. Sofia e Marina Liberato estão se mudando. Vale lembrar que elas e a mãe vivem em Orlando. Mas foram aprovadas em faculdades na Califórnia.

Sendo assim, as filhas de Gugu Liberato estão saindo de casa. Elas viviam em uma mansão com a mãe. Segundo informações, as meninas vão morar com os namorados.

Marina vai morar com Felipe Lessa, em Los Angeles. Em contrapartida, Sofia vai morar com o amado em Malibu.

Vale ressaltar que elas escolheram caminhos universitários diferentes. Enquanto Marina vai cursar Produção de Filme e Administração. Sofia está matriculada em Administração e Finança. Ambas escolheram conceituadas universidades.

Gugu Liberato e Miriam são pais de João Augusto. O primogênito do apresentador também é bem frequente nas redes sociais.

Viúva de Gugu Liberato surge irreconhecível

A viúva do apresentador Gugu Liberato apareceu diferente. Vale lembrar que o apresentador faleceu depois de sofrer um acidente doméstico. Sendo assim, a médica apareceu completamente irreconhecível em São Paulo.

Em suma, ela compartilhou uma imagem no Instagram. Assim, ela aparece com os cabelos curtos e grisalhos. Diferente das madeixas loiras que costumava usar.

“Passeando pela Liberdade. Muito legal”, escreveu ela na legenda da foto. Dessa forma, ela recebeu diversos comentários de admiradores chocados com a mudança.

“Maravilhosa mulher forte, poderosa”. “Só não muda o ser humano incrível que é. Lembro até hoje das palavras que falou pro Gugu naquele especial de 98”, disse outro. “Ficou muito mais velha, o cabelo dela era lindo. A roupa também não ajudou muito”, detonou um.

Mas a viúva de Gugu Liberato explicou “Eu não estava aguentando mais pintar o cabelo. Tiver que cortar supercurtinho para que não ficasse resto de tinta. Esse vestido é uma delícia de vestir.“