Filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes faz ensaio nu com namorada

O jovem casal Pedro Novaes e Eduarda Vilar movimentou a web com uma sessão de fotos superquente. Em comemoração ao Dia dos Namorados, eles esbanjaram sensualidade ao posarem juntos.

Os dois resolveram comemorar a data de uma forma incomum, e apareceram pelados em fotos com poses ousadas. O casal não se intimidou com as câmeras e transbordaram sensualidade e romantismo.