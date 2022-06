Flagrada com droga, dupla tenta fugir da polícia, mas acaba presa em Rio Branco

Os traficantes Alencar Bruno de Souza, de 23 anos, e Lucas Paulo, vulgo “Pombo”, de 18, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (23), na Rua dos Médicos, no bairro Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina com os militares do Giro, do Bope, quando viram a dupla em via pública com uma sacola nas mãos vendendo drogas. Ao perceber a presença da polícia, os rapazes tentaram fugir e correram para o quintal de uma casa.

No entanto, um cerco policial já estava bem montado e os acusados foram abordados. Na tentativa de fuga, eles teriam jogado a sacola com as drogas no caminho, mas acabaram confessando aos militares que estavam vendendo os entorpecentes. Na revista pessoal foi encontrado 20 trouxinhas de skunk e R$ 94 que seriam oriundos do tráfico de drogas.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis.