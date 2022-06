Flagrado com 22 pedras de crack, homem entra em luta com PM, mas acaba preso em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Daniel Macedo da Silva, de 42 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (17), na Travessa da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segunda informações dos policiais militares da Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a guarnição estava fazendo de patrulhamento de rotina na região quando avistou o detento monitorado em atitudeAcusa suspeita em via pública. Ao perceber aproximação dos militares, o homem correu e tentou se esconder dentro de um terreno de uma residência.

Os agentes fizeram um cerco policial e conseguiram encurralar o monitorado, que ainda entrou em luta corporal com um dos PMs para tentar fugir, mas acabou imobilizado e preso. Durante a revista pessoal foi encontrado no bolso de sua blusa 22 pedras de crack e uma quantia de R$ 41 em espécie. Foi feita uma busca na casa do monitorado e os policiais encontraram uma balança de precisão e materiais para embalo da droga.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o detento monitorado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.