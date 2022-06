Flamengo anuncia a volta de Dorival Júnior

O clube da Gávea oficializou o retorno nesta sexta-feira, antes mesmo de o Ceará anunciar a saída do treinador. O contrato será até dezembro. Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.É provável que Dorival comande o Fla contra o Inter. Para tal, precisa ter o nome publicado no BID da CBF até o final desta sexta. A rescisão dele do Ceará já apareceu no sistema da confederação. Falta apenas a regularização no novo clube.

Duas passagens pelo Fla