Flamengo bate o Tolima fora de casa com golaço de Andreas Pereira

O belo gol de Andreas garantiu ao Flamengo a vantagem de poder empatar na partida de volta. Os dois times se reencontram na próxima quarta-feira (6/7), no Maracanã.

Golaço e pressão

Querendo fazer o resultado em casa, o Tolima partiu para cima do Flamengo e criou boas chances no primeiro tempo. Os colombianos chegaram a marcar aos sete minutos, mas a arbitragem marcou impedimento de Caicedo. Dez minutos depois, os visitantes abriram o placar.

Após tentativa de Gabigol, a bola sobrou na intermediária para Andreas Pereira. O camisa 18 ajeitou, puxou para a perna direita e mandou colocado no ângulo, sem chances para o goleiro Dominguez. O Tolima não pareceu sentir o gol rubro-negro e partiu para cima em busca do empate.

Na melhor chance do time da Colômbia, Léo Pereira tirou a bola em cima da linha e impediu que a torcida colombiana comemorasse o empate antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Tolima seguiu em busca do empate, mas já não conseguia impor o mesmo ritmo de jogo. O Flamengo se defendia e tentava sair no contra-ataque. Nas poucas chegadas que conseguiu criar, o Tolima parou no seguro goleiro Santos.

Fim de jogo e vitória importante do Flamengo fora de casa. Antes da partida de volta, os brasileiros entram em campo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana para enfrentar o Santos no sábado (2/7) na Vila Belmiro.