Flamengo deseja construir estádio próprio nos padrões do Maracanã

O sonho de construir um estádio próprio voltou a agitar os bastidores do Flamengo. Uma reunião nesta quinta-feira (30/6), com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, será realizada para tratar o tema.

A ideia do Flamengo é ter um estádio nos padrões do Maracanã para que tenha condições e capacidade de receber todos os tipos de jogos. Nas partidas que demandarem públicos menores, setores podem ser fechados para poupar despesas.

A obra seria realizada em parceria com investidores e o local preferido da diretoria Rubro-Negra no momento é o parque olímpico, na Barra da Tijuca. Eduardo Paes se colocou a disposição para ajudar o clube, no entanto sobre o parque olímpico, o prefeito já se pronunciou em sua rede social dizendo que é um local privado.

Sempre à disposição p ajudar qq clube do Rio mas gostaria de lembrar q o Parque Olímpico é uma área totalmente privada, c exceção de algumas arenas. Foi dessa forma que conseguimos fazer as Olimpíadas sem gastar recursos públicos na construção de Estádios. https://t.co/wDWsoCoOUS — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 28, 2022

O assunto voltou aos bastidores do clube por causa da ação da Casa Civil em assuntos do Maracanã como o recente episódio envolvendo a partida entre Vasco x Sport, que havia sido negada devido o planejamento de recuperação do gramado do estádio. Neste final de semana o Maraca irá receber Fluminense x Corinthians, no sábado, e Vasco x Sport no domingo.

Segundo “O Globo”, o Rubro-Negro não descarta desistir de participar da licitação do Maracanã já que não o agrada necessidade prevista de compartilhamento com os outros grandes clubes cariocas que estão fora da licitação.

Além disso, o Flamengo alega que ficou no prejuízo durante a pandemia com os jogos sendo disputados com portões fechados, além de ter feito melhorias estruturais e no gramado.

Até o lançamento do novo edital e uma nova concessão seja realizada, o Maracanã segue sob a administração de Flamengo e Fluminense através do Termo de Permissão de Uso (TPU).