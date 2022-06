Frente fria chega nesta sexta ao Acre e temperaturas sofrem queda até domingo; confira previsão para os municípios

Uma frente fria chega ao Acre nesta sexta-feira (10) e muda totalmente o tempo em todo o estado. A informação é da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), que alerta para a possibilidade de temporais acompanhado de ventanias em todas as regiões acreanas. “Esta frente fria traz mais um evento de friagem ao Acre e, com isso, a temperatura entrará em declínio no decorrer desta sexta-feira”, afirma boletim.

Confira como ficam as temperaturas nos municípios (Fonte: Sipam)

Acrelândia

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 27 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 22 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 24 graus)

Assis Brasil – AC

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 19 e máxima de 28 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 17 e máxima de 23 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)

Brasileia

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 19 e máxima de 28 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 17 e máxima de 23 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)

Bujari

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 27 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 22 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 24 graus)

Capixaba

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 27 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 22 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 24 graus)

Cruzeiro do Sul

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 21 e máxima de 29 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 24 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)

Epitaciolândia

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 19 e máxima de 28 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 17 e máxima de 23 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)

Feijó

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 22 e máxima de 29 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 19 e máxima de 24 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 25 graus)

Jordão

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 22 e máxima de 29 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 19 e máxima de 24 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 25 graus)

Mâncio Lima

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 21 e máxima de 29 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 24 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)

Manoel Urbano

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 26 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 21 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 23 graus)

Marechal Thaumaturgo

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Minima de 21 e máxima de 29 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 24 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)

Plácido de Castro

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 27 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 22 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 24 graus)

Porto Acre

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 27 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 22 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 24 graus)

Porto Walter

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 21 e máxima de 29 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 24 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)

Rio Branco

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 27 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 22 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 24 graus)

Rodrigues Alves

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 21 e máxima de 29 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 24 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)

Santa Rosa do Purus

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 26 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 21 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 23 graus)

Senador Guiomard

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 27 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 22 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 24 graus)

Sena Madureira

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 20 e máxima de 26 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 18 e máxima de 21 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 23 graus)

Tarauacá

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 22 e máxima de 29 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 19 e máxima de 24 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 17 e máxima de 25 graus)

Xapuri

Sex (10) – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas (Mínima de 19 e máxima de 28 graus)

Sáb (11) – Encoberto com chuva (Mínima de 17 e máxima de 23 graus)

Dom (12) – Nublado a parcialmente nublado (Mínima de 16 e máxima de 25 graus)