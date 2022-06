Galvez e Rio Branco vencem e vão às semifinais do Campeonato Sub-20

Galvez e Rio Branco ficaram com as duas vagas restantes para a disputa das semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. Nesta terça-feira (21), no estádio Florestão, Imperador e Estrelão superaram as equipes do Atlético e do Independência, respectivamente, assim carimbando vaga na briga por um lugar na decisão.

O primeiro time a avançar nesta terça-feira as semifinais do torneio foi Imperador Galvez ao superar o Atlético Acreano por 4 a 0. O time imperialista fez um jogo seguro e eficiente e ainda no primeiro tempo de partida abriu dois gols de vantagens. O lateral direito Jairo abriu o caminho da vitória imperialista e, ainda no primeiro tempo, o meia Talles, cobrando pênalti, ampliou a vantagem do Imperador Galvez.

Na etapa complementar de jogo, o Galvez seguiu mais eficiente e conseguiu marcar mais duas vezes. Talles fez o terceiro e Venícius o quarto gol do time imperialista. Por outro lado, o Galo Carijó chegou a criar boas situações de gols, numa delas, o atacante Bolt fez linda jogada individual e concluiu o lance no travessão.

Estrelão vence o “Clássico Vovô”

No “Clássico Vovô”, as equipes do Rio Branco e Independência fizeram um jogo bem equilibrado. No primeiro tempo, o Estrelão, apesar de mais posse de bola, não conseguiu furar a defensiva tricolor e a melhor oportunidade de gol esteve nos pés do atacante João Hassen, mas o goleiro tricolor João Paulo fez grande defesa.

Na volta dos vestiários, o Independência retornou bem melhor e criando oportunidades de gols, mas numa jogada pela esquerda, puxada pelo estrelado Lucas, o Rio Branco fez o gol solitário do clássico com o estreante Diego Pereira. O atleta fechou o lance em velocidade e empurrou a bola para a rede do tricolor.

Semifinais

Na próxima terça-feira (28), a partir das 14h30, no estádio Florestão, as equipes do São Francisco e Andirá abrem as semifinais da competição. Na sequência, às 16h30, será a vez do duelo entre Galvez e Rio Branco.