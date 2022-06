Gás de cozinha vai baixar ou aumentar com o novo ICMS?

Com a aprovação da lei que limita o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os preços dos combustíveis, é possível que o valor do gás de cozinha também seja reduzido.

Para auxiliar na redução de preços, o Senado deve votar na próxima semana a proposta de emenda à Constituição (PEC). O texto fala em compensar os estados que zerarem o ICMS sobre o gás e o óleo diesel. Além disso, o valor do Vale-Gás também passou por um reajuste, que deve ser debitado já nos próximos pagamentos do benefício.

Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a queda no preço do produto pode chegar a R$ 20, dependendo do estado.

No Rio de Janeiro, por exemplo, para o botijão de 13 kg, a estimativa é que o preço caia de R$ 101,76 para R$ 90,79. Isso porque na lei que reduz o ICMS sobre a gasolina, também está incluso o diesel e o gás de cozinha.

Qual será o valor do gás de cozinha com a proposta de redução do ICMS

Tomando como base os dados mais recentes divulgados pela ANP, o preço médio mais caro sendo cobrado pelo botijão é o do estado de Rondônia, onde o valor do produto chega a R$ 133,54.

Por lá, onde a alíquota de ICMS é de 12%, a redução pode chegar a R$ 13,48, com o produto sendo vendido a R$ 120,06. Em estados onde a incidência de ICMS é maior, como é o caso de Minas Gerais, o preço do gás de cozinha pode cair cerca de R$ 20.

Porém, a Associação Brasileira das Entidades de Classe das Revendas de Gás LP (Abragás) fez um adendo. A entidade deixou claro que não é possível afirmar com certeza quando o real “desconto” deve chegar ao consumidor. Isso porque não é possível saber quanto da redução será repassada pelos distribuidores aos varejistas e deles para os clientes.