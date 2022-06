Giro Cultural: ContilNet separa as melhores opções de lazer para curtir o feriadão

Com feriado e ponto facultativo aliados ao final de semana que está chegando, muitas pessoas já começaram as saidinhas com os amigos ou com a família. Para ajudar você a encontrar uma opção de lazer do seu interesse, o ContilNet separa as melhores opções de teatro, bares, restaurantes e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Nesta quarta-feira (15), comemora o aniversário de 60 anos de emancipação política do Acre e o Governo do Estado preparou uma programação especial para este dia. A programação inicia com a cerimônia da substituição da bandeira acreana, no Centro Histórico da Gameleira, às 16h, aberto ao público. Após a solenidade, às 17h30, a Fundação Elias Mansour faz a abertura da exposição de obras do artista plástico Jorge Rivasplata sobre a Revolução Acreana. A partir das 18h, no calçadão da Gameleira, a Feira da Economia Solidária inicia suas atividades com a oferta de produtos variados, artesanato e comidas típicas regionais à população.

Seguindo as comemorações de aniversário do Acre, o grupo Teatro Candeeiro apresenta a peça Afluentes Acreanas, às 19h30, na Usina de Artes João Donato. O espetáculo será apresentado nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de junho. O ingresso pode ser adquirido através do Instagram do Teatro Candeeiro.

Nesta quarta-feira (15), na Donn Barbearia, a cantora Nayara Vilela, Adonay e banda e DJ Lauana Alencar estarão em um happy hour no estacionamento da Donn com muita música ao vivo, choripan e chopp gelado.

No Seringal Bier, nesta quarta-feira (15), acontece a DopaMed Cervejada, em parceria com a Atlética Massacre, do curso de medicina da Uninorte. Mais informações no Instagram do Serginal Bier ou da Atlética Massacre.

No sábado (18), a rede cinematográfica Cine Araújo, localizada no Via Verde Shopping, promove a Sessão Azul, adaptada para autistas, com o filme Lightyear. Os ingressos estarão disponíveis para compra na bilheteria e terminais de autoatendimento nos cinemas e através do site Ingresso.com e App a partir do dia 15 de junho.

No Recanto Food&Beer, neste sábado (18), acontece a Baladinha das Atléticas com torneio de bebida e 60 litros de gummy gratuito, com as atléticas Sensacionalista, Manipuladora e Imperial.

O trio Rooftime, um dos nomes mais icônicos da atualidade na música eletrônica, chega hoje pela primeira vez a Rio Branco para levar ao público uma apresentação inesquecível. O show irá acontecer na casa de eventos Maison Borges, no Distrito Industrial da cidade.