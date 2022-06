Giro do zodíaco: Guru do ContilNet revela tudo sobre a energia da semana para seu signo

Giro do zodíaco do zodíaco de 05 a 11 de junho de 2022:

Olá meus queridos e queridas, mais uma semana maravilhosa com muita bênção e paz! Vamos caminhando para fazer acontecer o milagre! Conferindo as dicas dos signos:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Esse é um período de analisar a realidade, ser prudente e escutar mais do que falar… Evite sempre ser do contra… Nos negócios, vale a pena demonstrar pelas atitudes do que discutir, além de perda de tempo, não se observa nada concreto… Atitude sempre é melhor que palavras… Na saúde, procurem manter um limite e observar mais a reação do corpo e da mente de vocês, aliviem a carga e tudo muda…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Meus caríssimos, vamos botar a criatividade pra acontecer, falem sobre seus sentimentos, projetos e percepções, contem uma história atraente e vejam os resultados…Nos negócios, é possível que se envolvam em escritos, divulgação ou criação original, quem tem boca vai a Roma… Divulguem as ideias e prestigiem as criações que produzem! Na saúde, cuidem da voz, garganta e respiração, vitamina C e exercício regular.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Delirando demais, né? Sonhar é bom, mas ficar no mundo da lua, tira o pé da realidade… Vamos dosar e sentir o que é sonho e o que é ilusão, basta observar a resposta dos fatos…Nos negócios é uma fase chata de desgaste ou ilusão, portanto cuidado com “milagres” que oferecem para vocês, pé no chão e consciência no trabalho, sempre, a melhor resposta… Na saúde, podem ter problemas com insônia, olha a disciplina…

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Uma inconsequência de atos ou um salto pra fora da realidade? É o impulso do desejo ou da vontade? Descobrir isso é fácil, basta observar se isso vem de dentro do coração ou é induzido por impressões fora de você… Sintonizem da forma certa e tudo se revela…Nos negócios, podem ter um palpite arrumado que gera situações inusitadas, únicas, com oportunidades igualmente únicas… Sintonizem a percepção com a alma e deem o salto de fé! Na saúde, tenham cuidado com compulsão e impulsividade…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: A sorte sorri e traz um novo ciclo, um ciclo que se repete e conforme sincronismo de vocês, podem dar uma satisfação enorme… Analisem a forma de sincronizar e a história do ciclo e é sucesso! Nos negócios, fome e vontade de acontecer, boa sorte que impulsiona resultado, mantenham em foco a originalidade de tudo que fizerem e acreditem na boa sorte, positivismo que acontece e tenham vigor em produzir respostas… Na saúde, tenham cuidado com a gula e a indigestão…

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Justiça é a maneira de se colocar numa situação e ver se gostaria de receber aquilo, também é o modo de se relacionar, dando um tratamento por mérito a todos… Harmonia e refinamento acompanham qualquer tratamento e situação… Reflitam! Nos negócios, mérito pela situação em que estão, resultados tanto pro pior, quanto pro melhor, tudo depende da sincronia da ação de vocês… Causa e efeito… Na saúde, cuidem dos rins, bebam líquido e evitem bebidas alcoólicas

Libra, de.22 de setembro a 23 de outubro: Esperança sempre é a melhor qualidade para se seguir com fé! Consiste em acreditar e trabalhar por dias melhores, com atitudes para ser o milagre em tudo… A melhor coisa é deixar o melhor sair para fora e colocar as flores na estrada… Nos negócios, fé que impulsiona atitude, toque pessoal e original no trabalho, com diferencial e sendo notado pelo cliente… Milagres da atitude… Na saúde, fé que faz tudo ser melhor pro corpo e pra alma…

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Desejo, tentação e manipulação, são coisas para serem enfrentadas com bom humor e jogo de cintura… Viva o tesão sem perder o coração! Viva o jogo sem perder a alma…Prazer é o toque de Midas para um sentido figurado da vida, tenham satisfação e gratidão! Nos negócios, competência que se transparece nas atitudes coerentes e determinadas com praticidade e eficiência, idoneidade das soluções, ir direto no que interessa… Na saúde, cuidem dos ossos e articulações, tomem Sol e fortaleçam a vitamina D.

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Hora de assumir as rédeas da situação, liderem servindo e sirvam liderando conquistando corações e mentes numa realidade que beneficia a todos… Trabalhem os sonhos comuns em resultados comuns… Nos negócios, a liderança de vocês será fundamental para o sucesso dos projetos e para dar um alento à equipe ou clientes, inspirem com o coração e dirijam com a cabeça! Na saúde, cuidado com a hipertensão e com a arrogância…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Eis o tempero das coisas e situações, a comida maravilhosa que equilibra, cura e agrega valor, o estudo das artes que impactam na rotina e sempre cria solução original… Nos negócios, sejam aquela soma maravilhosa e prazerosa, e tudo será acrescentado de bom…Cultivem a harmonia e o equilíbrio das situações de forma que tudo se alimente do equilíbrio dos opostos…Sucesso! Na saúde, tudo em paz e harmonia com a mente e o corpo…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Realização e satisfação de um mundo criado por vocês, curtam o prazer de mais uma etapa cumprida e celebrem os louros da conquista. Olhem para o futuro e planejem com pé no chão, ousadia e imaginação, sempre colocando o algo mais diferencial… Nos negócios, sucesso nas propostas e atividades, conquistas depois de longo planejamento executado, satisfação em ter os projetos realizados. Na saúde, tudo de bom com a alma, corpo e espírito!

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

