Gladson bate o martelo e oficializa Marcia Bittar como sua vice

Conforme adiantado em primeiro mão pelo ContilNet no último sábado (25), Marcia Bittar é a escolhida para ser a vice de Gladson Cameli (PP) nas eleições de outubro.

A informação foi confirmada pelo governador em nota divulgada na noite desta quarta-feira (29), assinada por ele e outras lideranças.

A decisão foi tomada após reunião ocorrida no início da noite, na sede do PSDB, com a presença de presidentes de diversos partidos que compõem a base de Cameli.

A indicação de Marcia, feita pelo senador licenciado Marcio Bittar, foi aprovada pela grande maioria dos partidos.

Confira a nota na íntegra:

NOTA PÚBLICA

Movidos pelo sentimento de unidade, consciência social e bem comum, as siglas partidárias Partido Liberal, União Brasil, Republicanos, Patriotas, Solidariedade, PSDB, Brasil 35 e Democracia Cristã, reuniram-se na noite desta quarta-feira (29), e após aceitação e aprovação do governador Gladson Cameli, selaram o nome de Marcia Bittar como pré-candidata a vice-governadora na chapa majoritária à reeleição de Gladson Cameli ao Governo do Estado.

Por reconhecer o incansável trabalho e compromisso do Governo Gladson Cameli com a sociedade acreana, os partidos acima citados, representados por seus respectivos presidentes, mais um membro de cada sigla, e do senador da República, Marcio Bittar, compreenderam a necessidade de fortalecimento da gestão estadual, garantindo assim a continuidade de um governo democrático e compromissado com a dignidade e o progresso do Acre.

Mais uma vez, Gladson Cameli reafirmou sua disposição em dialogar com todas as siglas partidárias e aqueles que pretendem lhe ajudar a continuar servindo ao povo acreano com dedicação, honra e justiça, buscando, sobretudo, desenvolvimento e justiça social para as famílias acreanas.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre

Marcio Bittar

Presidente do União Brasil

Moisés Diniz

Presidente do Solidariedade

Manoel Pedro Gomes

Presidente do PSDB

Edson Siqueira

Presidente do Partido Liberal

Sandro Pereira

Presidente do Brasil 35

Assis Oliveira

Presidente do Democracia Cristã

Josemir Anute

Presidente do Patriotas

João Paulo Bittar

Presidente do Republicanos

Carlos Leandro

Presidente do Cidadania

Grata pela atenção!

Silvania Pinheiro