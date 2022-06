Gladson concede auxílios a servidores da Sesacre e decreta inúmeras leis; confira

O governador Gladson Cameli publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (8) uma série de decretos de leis aprovadas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Dois deles tem a ver com tornar utilidade pública alguns núcleos culturais e religiosos do Estado, como o Hip Hop Mocambo (NHHM) e dois Centros Espíritas Beneficentes da União do Vegetal – os núcleos Estrela Divina e Coração do Mestre.

Além disso, o governador também decretou a lei aprovada pela Casa do Povo que concede auxílio temporário aos servidores em efetivo exercício da Sesacre.

Em outra publicação, o chefe do executivo decreta um projeto que cria gratificação especial para os profissionais médicos do quadro efetivo ou provisório da Sesacre, que desenvolvam atividades de medicina legal.

Confira as demais sanções: