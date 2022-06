Globo revela a verdade sobre boatos da saída de William Bonner do JN

A comunicação da emissora declarou à Veja que “são integralmente falsos os boatos de que William Bonner estaria deixando a Globo em 2023 ou qualquer outra data”.

Os rumores apontavam que o caso estaria sendo mantido sob sigilo pelo canal e que César Tralli, atualmente no comando do Jornal Hoje, seria o nome mais cotado substituir William Bonner no Jornal Nacional.

