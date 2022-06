Governo celebra Mês do Meio Ambiente com programação a partir da próxima segunda

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e do Programa REM/KFW Acre, promove o Mês do Meio Ambiente. O evento, que tem por tema Nossa Terra, Nosso Futuro, é em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente que é celebrado no dia 5 de junho. A data foi criada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972. De 6 a 10 de junho a Seplag e demais órgãos subexecutores do Programa REM/KFW realizam uma vasta programação com palestras, exposição de fotografias e distribuição de mudas de plantas.

Na segunda-feira, 6, às 8h, será realizada a abertura do evento na Filmoteca Acreana, anexa à Biblioteca Pública do Estado Adonay Barbosa dos Santos, com a mediação do titular da Seplag, Ricardo Brandão e da coordenadora-geral da Unidade de Coordenação do Programa REM (UCP REM), Roseneide Sena.

No hall da Seplag, durante toda a semana de programação, serão distribuídas mudas frutíferas e não-frutíferas, haverá exposição de fotos ambientais do estado do Acre e de projetos do programa REM, além de uma feira com produtos alimentícios. Essa programação se estende até a sexta-feira, 10, sempre no período da manhã.

Ainda na segunda, 6, a partir das 14h, no Batalhão da Polícia Ambiental, localizado no Portal da Amazônia, ocorrerá a Certificação do Batalhão de Policiamento Ambiental, que realizou o Curso de Operação de Drone, e também o lançamento da Operação Guardiões do Bioma.

Na terça-feira, 7, haverá uma reunião interna das instituições que compõem o Comando e Controle do Programa REM Acre Fase II, na Seplag.

Entre os dias 8 e 9 ocorrerão quatro palestras online. Para participar é necessário realizar a inscrição, que será aberta até o dia 3 de junho, em link a ser divulgado. Na quarta-feira, 8, a primeira palestra será sobre o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) e Iniciativas em Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) no Acre. A segunda palestra do dia será sobre Produtos e Serviços do Acre que promovem a Sustentabilidade Econômica e a Conservação da Biodiversidade.

Na quinta-feira, 9, a terceira palestra será sobre Mercado de Crédito de Carbono, Legislação de REDD+ e a quarta e última palestra online será sobre Pioneirismo no Acre – AFFIS – Indígenas REM Acre.

A semana será encerrada com duas palestras presenciais, realizadas na Filmoteca Acreana, com convidados do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul (CBMMS), sobre o Sistema de Comando de Incidente aplicado pelo CBMMS nos incêndios florestais no Pantanal e será ministrada pela comandante de Operações do CBMMS, a tenente-coronel Tatiane Dias de Oliveira Inoue.

A palestra com a temática Fogo no Pantanal: Prevenção, Combate e Desenvolvimento Sustentável será ministrada pelo assessor bombeiro militar da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Mato Grosso do Sul (Semagro/MS) e coordenador estadual do Grupo de Resgate Técnico de Animais Cerrado Pantanal (GRETAP), coronel Waldemir Moreira Júnior.

Toda a programação está sendo organizada pela Seplag juntamente com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Estado do Acre (IMC), o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMA), a Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA), o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), o Earth Innovation Institute, e a Universidade Federal do Acre (Ufac).