Governo do Acre lança programa de podcast nesta terça-feira

Nesta semana o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), lança o Govcast, o programa de podcast do governo do Estado do Acre.

A proposta do programa é adequar os meios de comunicação tradicionais do Estado aos meios digitais.

Na primeira edição do podcast, que acontece na tarde desta terça-feira, 14, o convidado e entrevistado será o governador Gladson Cameli, que vai conversar com os apresentadores Diego Gurgel, jornalista e fotógrafo, e com Júnior César, jornalista.

De acordo com Nayara Lessa, secretária de Comunicação do Estado, esse programa vai agregar com os demais produtos de comunicação do governo, visto que os podcasts são uma mídia muito popular.

“A ideia do podcast é divulgar ainda mais as ações do governo. A secretaria já tem uma ação muito forte nas redes sociais, Facebook e Instagram, na Agência de Notícias, com cerca de 15 publicações diárias, além das rádios Aldeia e Difusora. O que faltava era esse programa de podcast, que é um meio de comunicação que está em alta no país inteiro”, destacou.

O Govcast é um produto da Secom, e é realizado por meio da Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac). A transmissão será vivo, por meio das redes do governo do Acre, via Facebook, YouTube e pela Rádio Aldeia FM 96,9.

“Vamos, ao longo das edições, convidar os secretários e gestores, diretores, para que possam destacar as ações positivas do governo. Esse programa vai passar ao vivo nas redes sociais e nas cadeias de rádio, sendo veiculado em todos os 22 municípios acreanos”, frisou Lessa.

Os internautas podem participar enviando perguntas pelas redes ou pela rádio, as quais podem ir ao ar.