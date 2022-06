Governo do Acre promove qualificação para educação indígena em Cruzeiro do Sul

A educação indígena recebeu qualificação, por meio de uma formação desenvolvida pelo Núcleo Estadual de Educação do Município de Cruzeiro do Sul. A ação, que aconteceu entre os dias 18 e 19 de maio, teve como objetivo qualificar e preparar os professores dessa modalidade de ensino, para garantir melhores condições de aprendizado.

O evento de qualificação contou com a presença das lideranças indígenas, o que reforçou a importância do momento para a qualidade da educação das crianças e jovens indígenas. As aulas ministradas abordaram diversos temas, entre eles a interculturalidade como eixo essencial ao ensino escolar, reforçando a igualdade cultural entre os povos.

Para Rocinete Santos, coordenadora de ensino do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, a educação indígena precisa desse tipo de iniciativa do governo: “Como as demais modalidades de ensino, a educação indígena também precisa de uma atenção especial, focando na capacitação de professores como ação essencial para a qualidade das escolas indígenas”.

Orlando Pereira dos Santos, coordenador da Educação Escolar Indígena em Cruzeiro do Sul, falou sobre a importância do evento: “A formação foi importante, pois, após muito tempo paradas por causa da pandemia, as escolas retornaram e ainda não tínhamos tido um processo de formação. Esse momento é importante, onde o professor pode planejar e produzir, articulado com a vida cultural do aluno. A escola indígena deve sempre levar em consideração a cultura de cada povo”.

E continuou: “Foram dois dias de muito estudo, onde os professores e as lideranças debateram o ensino e a relação com as tradições e costumes de cada povo, para gerar um planejamento que possa se adequar às necessidades da educação indígena”, finalizou Orlando.