Governo e prefeitura implantarão Sine em Santa Rosa do Purus

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), firmou nesta quinta-feira, 9, um termo de compromisso para implantação do Sistema Nacional de Empregos (Sine/AC) no município de Santa Rosa do Purus.

O ato ocorreu na sede da Seict, no centro de Rio Branco, e contou com a participação do secretário Assurbanipal Mesquita, gestor da pasta, do prefeito de Santa Rosa, Tamir de Sá, e da coordenadora do Sine/AC, Jaqueline Castro.

“Recebemos o prefeito Tamir, que é de um município especial para o estado, pois, de certa forma, mantém uma condição logística desfavorável e que precisa de apoio no desenvolvimento econômico. Neste ato, firmamos a colaboração para implementar o Sine, que tem um papel de integrar a necessidade de empregos da população com a demanda das empresas em realização de contratação profissional”, destacou o titular da Seict.

Durante a reunião, além do acordo para a implantação do atendimento, o titular da Seict escutou as principais necessidades do município e apresentou programas do governo do Estado que podem ser desenvolvidos em Santa Rosa, estimulando a economia e promovendo a geração de emprego e renda.

“Nossos jovens precisam se qualificar para o mercado de trabalho e eu fiquei muito feliz com essas ações que o governo do Estado estará levando para nós, que estamos em um dos municípios mais isolados do Acre”, pontuou o prefeito.

“Estamos trabalhando para levar todas as atividades que o Sine/AC tem na capital para Santa Rosa, como, por exemplo, o cadastro do trabalhador, capacitações e cursos de qualificação que os jovens também poderão fazer.

“Durante nosso diálogo apresentamos os programas estaduais como o Programa de Compras Governamentais, e projetos que corroboram para a integração regional, qualificação profissional e, consequentemente, a melhoria nas condições de vida dessa população”, acrescentou Assurbanipal Mesquita.