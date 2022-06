Governo entrega novos equipamentos para o Hospital do Idoso

O governo do Acre, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou na manhã desta segunda-feira, 6, um ato solene de entrega de novos equipamentos para os serviços do Hospital do Idoso. A aquisição ocorreu por meio de recursos oriundos do deputado federal Alan Rick, no valor de mais de R$ 161 mil.

A entrega contou com 20 mesas de cabeceira com refeição acoplada, duas cadeiras de rodas e dez cadeiras de banho.

“É um momento de muita alegria em realizarmos mais uma entrega aqui na Fundação. A primeira foi há uns três meses e agora disponibilizamos mais alguns equipamentos. Quero parabenizar a todos os servidores da Fundhacre, pela dedicação e doação no mutirão de cirurgias eletivas, que colocaram suas vidas em risco para ajudar a população. Quando investimos em saúde, evitamos a dor das pessoas, por isso coloco meu mandato à disposição”, destacou o deputado Alan Rick.

Ao todo, já foram destinados mais de R$ 110 milhões para a saúde do Estado, por meio de recursos do parlamentar Alan Rick. Para a Fundação ainda tem R$ 240 mil para aquisição de uma máquina unitizadora, equipamento que automatiza o fracionamento da medicação dando mais segurança na administração dos fármacos adquiridos em grande quantidade, além do empenho de R$ 300 mil para transplante de fígado e R$ 500 mil para material médico hospitalar.

“Estamos, hoje, trabalhando na reforma do Hospital do Idoso, que vem ocorrendo por meio de recursos próprios e recebendo alguns equipamentos do parlamentar Alan Rick, que ainda vai contribuir nos serviços do hospital. Nossa total gratidão pelo compromisso do deputado com a saúde pública do estado”, disse o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.