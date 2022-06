Governo realiza ações preventivas e de proteção às mulheres em bairros de Sena Madureira

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), esteve no município de Sena Madureira, nesta semana, para a realização de diversas ações preventivas e educativas sobre políticas públicas e o sistema de proteção às mulheres em situação de violência.

A equipe multidisciplinar da Diretoria de Políticas para Mulheres, com a colaboração da Secretaria Municipal de Assistência Social, desenvolveu diversas atividades engajando as moradoras do município, cumprindo o convênio Acre pelo enfrentamento à violência doméstica.

A primeira delas foi uma mobilização no Instituto Federal do Acre (Ifac) do município, com entrega de panfletos informativos e conversa com os jovens acerca de violência doméstica. O trabalho de prevenção, busca instruir os estudantes quanto à temática, com informações sobre os diversos tipos de violência, os seus ciclos e relações abusivas.

O Ministério Público foi pontual quanto às ações do Estado, por meio do promotor de Justiça Thales Costa, que convidou a equipe governamental para uma visita no bairro Segundo Distrito, onde há grandes índices de violência contra mulheres.

Isabela Fernandes, chefe do Departamento de Promoção de Políticas para Mulheres, conta que a ação espontânea rendeu bons frutos: “Muitas mulheres não têm a possibilidade de se locomover, seja por falta de dinheiro ou seus afazeres do cotidiano, então, visitar esses bairros e conhecer a realidade das pessoas faz toda a diferença”.

Os ciclos de violência

Nas abordagens com o público, a psicóloga Maria Vidal abordou os ciclos de violência dentro de relacionamentos, que são agressões cometidas em um contexto conjugal que ocorrem dentro de um ciclo constantemente repetido. A repetição consiste em três fases:

Primeiro com a evolução da tensão, aumentando os conflitos, com sentimentos de culpa e negação. Seguidos por incidentes de agressão, num episódio de fúria e culminando na fase da lua de mel, onde os comportamentos nocivos são substituídos por ações amorosas e pedidos de perdão.

A orientação em caso de sofrer ou conhecer alguma mulher que sofre violência doméstica, é consultar o Ligue 180. O serviço gratuito recebe denúncias de violações contra as mulheres, além de fornecer informações sobre os direitos e a rede de atendimento e acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade.