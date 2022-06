Graciele Lacerda fala sobre Wanessa e Dado Dolabella

Graciele Lacerda marcou presença no casamento de Nathan Camargo e Izabella Santos na noite desta segunda-feira (6/6) em Goiânia. A esposa de Zezé Di Camargo falou sobre a nova fase da enteada, Wanessa, após reviver um affair com Dado Dolabella.

“Não sou da época do Dado, não o conheço, mas se isso é a felicidade dela, tem que ser feliz. As pessoas têm que ir atrás da felicidade delas” refletiu, em conversa com a coluna.

Graciele também contou que o processo de fertilização que ela está passando para ser mãe terá novos capítulos em breve: “Até o fim do ano engravido. Zezé vai ficar duas semanas no nordeste agora e na volta vamos fazer mais uma fertilização. Tenho certeza que vai dar certo”.

O maridão também está com expectativas altas para essa gravidez. Em conversa com a coluna LeoDias, Zezé disse: “Tenho certeza que em poucos meses darei a notícia que serei pai novamente”.