Hamilton vai produzir filme com Brad Pitt e diretor de “Top Gun: Maverick”

Hamilton já teve experiências no cinema – como em “Carros” e na comédia “Zoolander 2”, com Ben Stiller. Não está certo se o piloto vai atuar da nova produção, com Brad Pitt, ou se terá apenas a função de produtor.

A partir desta sexta, o piloto estará em ação nos treinos para o GP do Azerbeijão, em Baku. Dono de sete títulos mundiais, o britânico aparece em sexto lugar no Mundial de Pilotos neste ano, com 50 pontos – o atual campeão, o holandês Max Verstappen lidera com 125.