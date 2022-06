Higiene do sono: saiba o que é e veja cinco dicas para dormir melhor

Para assegurar um bom sono, os especialistas indicam um termo conhecido como “higiene do sono”. Segundo a Fundação Nacional do Sono, dos Estados Unidos, essa expressão reúne comportamentos e hábitos que contribuem para que o indivíduo durma bem e reponha suas energias.

Cada um pode adaptar suas práticas de higiene do sono de acordo com seu organismo e cotidiano. Mas Monica Andersen, professora e diretora do Instituto do Sono, de São Paulo, detalha as cinco dicas iniciais para garantir a qualidade e ajudar a dormir melhor.