Homem alcoolizado cai de moto em ramal e é encontrado depois de 6 horas; vítima está em estado grave no PS

O motociclista Raimundo Sandro Silva de Melo, 34 anos, ficou gravemente ferido após cair de motocicleta na manhã deste sábado (25), em um ramal no km 60 da BR-364, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Raimundo estava bebendo em uma residência de uma colônia da própria família e estava indo até outra colônia, mas no caminho, acabou caindo no ramal e ficou desacordado.

Na queda, o homem foi arremessado e bateu a cabeça violentamente contra o chão e teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) grave e perdeu muito sangue. Após 6 horas e ao perceber que Raimundo não chegava, os familiares resolveram ir atrás da vítima e encontraram a vítima desacordada e desidratada.

Rapidamente os familiares encontraram um carro Pampa e colocaram ele dentro e levaram até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município do Bujari, onde o homem recebeu os primeiros atendimentos e pediram apoio da ambulância de suporte avançado do Samu, que entubou o paciente e encaminhou ele ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.