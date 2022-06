Homem é ferido a golpe de gargalo de garrafa no pescoço, enquanto estava em mercearia no bairro Santa Maria

Paulo Sérgio Gomes Lima, 34 anos, foi ferido a golpes de gargalo de garrafa e ficou em estado grave na tarde deste domingo (19), no Ramal Itucumã, no bairro Santa Maria, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, Paulo havia acabado de chegar em uma mercearia quando pediu uma bebida e sentou-se em uma cadeira para beber. Um homem identificado como Willian, conhecido como “Facção”, chegou no comércio e começou a conversar com Paulo.

Após um rápido diálogo os dois comentaram a discutir e Willian, de posse de uma garrafa acabou quebrando ela na cabeça de Paulo e, em seguida, desferiu dois golpes no pescoço e outros nas costas da vítima com o gargalo do objeto. Em seguida, o acusado fugiu.

O dono da mercearia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica e, após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão também foram acionados e estiveram no local, colheram as informações e características do criminoso em seguida fizeram ronda pela região na tentativa de encontrar o acusado, mas tiveram êxito.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).