Homem é preso com mais R$ 6 mil em anabolizantes adulterados em Rio Branco

Um homem de 43 anos, com as iniciais W.R.L, foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (24), com vários frascos de anabolizantes, em Rio Branco.

A prisão foi em flagrante, e o suspeito irá responder pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais.

A ação é resultado de investigação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC).

Foram aprendidos vários frascos de supostas substâncias falsificadas de Testosterona, boldenona, stanolozol, oxandrolona.

A operação Policial resultou em um prejuízo ao crime de aproximadamente de R$ 6.500,00, além de evitar que tais produtos pudessem prejudicar a saúde humana.

O preso foi conduzido a delegacia pra lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.