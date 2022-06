Homem em estado grave é resgatado pelo helicóptero do Estado após sofrer mal súbito

O governo do Acre, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), realizou nesta sexta-feira,17, mais um resgate aéreo bem sucedido de paciente em situação de emergência no interior do estado.

O homem sofreu um mal súbito em Cobija, na Bolívia, e chegou em estado grave no hospital Regional de Brasileia.

De acordo com o coordenador do Samu, Pedro Pascoal, foi necessário aguardar a estabilização do quadro desse paciente para realizar o transporte aeromédico.

“Fizemos o resgate após a estabilização do paciente resgatado no hospital. No momento certo a aeronave e equipe foram despachados para atender esse homem que estava em estado crítico”, afirmou.

Pascoal explica que há uma suspeita de sepse, infecção generalizada, além de um possível quadro de hepatopatia, doença crônica no fígado, ainda por esclarecimento através de exames clínicos.

“Saímos às 14h de Rio Branco, e em um voo de 45 minutos chegamos em Brasileia, é um voo pela vida, como nós dizemos na instituição. É uma parceria entre Samu e Ciopaer que vem dando resultados à sociedade acreana”, destacou o comandante da aeronave de resgate, coronel Carlos Augusto Negreiros.

Após o resgate, o paciente está internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Participaram do resgate a enfermeira especialista em transporte aeromédico, Solange Souza, o médico especialista em transporte aeromédico, Pedro Pascoal, o comandante da aeronave, Carlos Augusto Negreiros, o copiloto, José Otávio Cordeiro, e o tripulante operacional, sargento, Jorlandes Passos.