Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta domingo (12/6)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que tudo proceda da melhor maneira possível, tenha a delicadeza de colocar ordem nos assuntos básicos, para que nada perturbe seus movimentos durante os próximos dias. Organizar dá trabalho, mas é imprescindível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para as coisas entrarem no trilho certo, só falta você deixar clara sua posição através de iniciativas firmes e consistentes. O resto não se pode controlar e nem seria sábio tentar qualquer coisa parecida a isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Em silêncio, no maior silêncio possível, procure fazer contato com suas ideações mais íntimas, e faça isso com sinceridade, sem cobrir a verdade com um véu denso de argumentações ou justificativas. É hora de encarar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As reuniões trarão tudo ao mesmo tempo, pessoas simpáticas com quem trocar ideias interessantes, e pessoas antipáticas para você medir forças ou treinar a arte do drible. De tudo um pouco, assim é a sociedade humana.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite o improviso neste momento, procure se ater ao planejamento, nem que seja para conseguir provar que os planos precisam ser modificados. A improvisação é uma tentação nesta parte do caminho, apenas isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Permita que sua mente voe longe e alto, porque neste momento a alma precisa de liberdade, de experimentar a sensação de não haver limites em nenhum sentido. Voar mentalmente não custa nada e produz benefícios.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Preserve sua independência e autonomia, deixando de levar em consideração o que as pessoas andam dizendo ao seu respeito, ou sobre os assuntos de seu interesse. Deixe falar o que quiserem, você siga em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Convide algumas pessoas para se unirem aos seus esforços, porém, não abra o jogo para todo mundo, mas selecione algumas delas de acordo com seus desempenhos e qualidades. Este é um momento de potencial sinergia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Observe os detalhes e, principalmente, avalie com sensatez o valor que os pequenos detalhes têm na construção do grande caminho com que sua alma sonha. É nos detalhes que se encontra a perspectiva de sucesso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada espere acontecer, faça você acontecer. Agora é um ótimo momento para você tomar as iniciativas necessárias em nome de satisfazer seu anseio de passar alguns bons momentos de divertimento e distração. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Arrume tudo, arrume mais, organize aquilo que, faz tempo, precisa de atenção, tome o dia para colocar tudo em ordem. Esse exercício ajudará você a se sentir melhor e, assim, irradiar bem-estar a todas as pessoas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O alívio é evidente, e ele vem junto com a visão de que as coisas recuperam o bom andamento, ficam nos trilhos novamente. Pode parecer pouco do ponto de vista objetivo, mas provoca um alívio subjetivo considerável.