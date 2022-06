Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Está comprovado que o que mais provoca engajamento nas redes sociais é o confronto, as brigas, o barraco. E engajamento é tudo o que o negócio de publicidade nas redes sociais quer, para garantir mais visibilidade e, portanto, garantir aumento de lucros. Assim as coisas são.

Fica o dilema, ainda não resolvido por ninguém, mas experimentado por todos neste momento da história humana, de como equacionar decisões morais com as decisões comerciais. Na prática, isso significa, como conciliar o digno impulso de lucro e prosperidade, com a moralmente duvidosa postura de explorar o que há de pior no ser humano, o interesse mórbido pela desgraça alheia, em torno da qual as pessoas desenvolvem suas contendas, umas ficando a favor, outras contra?

Como conciliar as decisões lucrativas com as decisões morais?

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A dispersão está na ordem do dia, e ela pode brindar com descanso, se você a aceitar, ou com um pouco de tormento, se você lhe resistir, imaginando que deveria continuar se atendo às obrigações em andamento. Escolhas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para satisfazer seus anseios não é necessário buscar mais recursos, está tudo disponível, só falta você administrar com sabedoria os acontecimentos e circunstâncias, conduzindo tudo ao objetivo que satisfaz.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo que puder ser finalizado neste momento há de ser prioridade, porque o cenário está muito propício às conclusões. Você há de se lembrar, também, que, ao mesmo tempo que uma coisas terminam, outras novas começam.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que está engasgado e que precisa ser dito, há de encontrar o momento certo para ser posto sobre a mesa, porque se houver qualquer medida de exagero na expressão, os resultados serão contraproducentes. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os recursos mais valiosos são os recursos humanos, porque sem as pessoas envolvidas nesta parte do caminho, tudo o mais seria inútil. Porém, lidar com os recursos humanos nunca será fácil, mas agora vai, ou vai!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As definições precisam ser feitas de forma prática, com você dando o exemplo de como pretende que tudo seja feito. Algumas pessoas gostarão, outras reclamarão, mas a vida continuará firme e forte como sempre.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que certas informações atrapalhem seu jogo, porque mudam sua visão do cenário, e que isso traga algumas perturbações, mesmo assim é preferível a bagunça do esclarecimento do que o conforto da ignorância. Certeza.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Busque a clareza no meio dessas emoções tormentosas que agitam seu raciocínio. A clareza está disponível e só com ela você poderá compreender melhor o que acontece agora, e também, que tipo de decisão tomar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Com ajuda ou sem ela, você seguirá em frente, porque há muito a fazer nesta parte do caminho. Com ajuda, tudo será mais divertido e enriquecedor. Sem ajuda, tudo estará sujeito a contratempos. Que seja como puder.