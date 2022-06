Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Moderação, ou não

Data estelar: Lua míngua em Aquário

Outorga licença a ti e toma o dia para satisfazer teus anseios, desejos e aspirações, cuidando para que esse exercício não crie o efeito colateral de atropelar as pessoas com que te relacionas, porque, uma coisa é buscar a legítima satisfação, outra diferente é obrigares o mundo inteiro a se curvar às tuas demandas.

É triste sacrificar a própria satisfação o tempo inteiro em nome de te adaptares às circunstâncias e às regras, porém, não menos triste seria a situação em que não te importas com nada além de viver de acordo com tuas prerrogativas, e atropelas todas as pessoas.

Mas, com um pouco de elegância e respeito, hoje, pelo menos hoje, tens espaço cósmico disponível para te aventurares a satisfazer tuas demandas e necessidades. Usa com moderação. Ou não.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4) Os recursos humanos são preciosos, porém, são também os mais difíceis de administrar, porque têm vida e ideias próprias, mudando frequentemente o rumo de cada história, de cada acordo, de cada combinado feito. TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5) Agora é quando se torna propício você exigir um pouco mais de si, melhorando seu desempenho, porém, sem que isso se transforme num exercício de culpas e arrependimento por ter perdido tempo no passado. Isso não. GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6) Continue imaginando, porque nesse mundo tudo é possível. Contudo, mantenha os pés firmes na realidade, para fazer direito a conta de quais imaginações são factíveis, e quais outras seriam improváveis. Discernimento. CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7) Cuide para não cair na tentação de substituir a aparência pelo sentimento, porque por trás de muitos sorrisos serpenteiam segundas e terceiras intenções, que seria melhor tratar preventivamente do que as remediar. LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) Está tudo mais certo do que parece, apesar de todas as contrariedades e, principalmente, de ter se visto muito perto de algumas conquistas, mas essas terem escorrido por entre os dedos. Em frente, a vida segue. VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Pensar positivo ajuda bastante, mas não resolve quase nada. Pensar positivo cria um ambiente melhorado, eleva o humor e isso é bastante, mas se não houver uma ação positiva e elevada, tudo fica por isso mesmo. LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Tudo poderia ser bem melhor, com certeza, mas as coisas são como são, e seria sábio de sua parte as aceitar assim. Se quiser que melhorem, então empreenda o longo e sinuoso caminho de demonstrar através de seu exemplo. ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11) De pouco adianta obrigar as pessoas a agirem de acordo com o que, supostamente, teria sido combinado, mas que, agora, é definido por interpretações diversas e contraditórias. É melhor recombinar e seguir em frente. SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Trate de solucionar as coisas na mesma medida em que forem surgindo, sem se antecipar, porque assim você navegará por este dia com a menor tensão possível, diante de um cenário em que tudo parece dar errado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que tudo aconteça de acordo com sua visão e requerimentos, você precisa tomar as rédeas em suas mãos e conduzir os acontecimentos pessoalmente, monitorando cada detalhe envolvido. Só assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sair da rotina pode ser bom, mas também pode dar espaço para os planos degringolarem e se transformarem em outros, na melhor das hipóteses. Seguir pela linha demarcada, ou mudar tudo na última hora? Eis a questão!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há assuntos que seria melhor não tocar, mas se acontecer de serem postos sobre a mesa, ainda assim tente driblar e apontar a outro sentido, porque há emoções desencontradas que criariam distúrbios desnecessários.