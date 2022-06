Hulk decide e Atlético-MG abre vantagem sobre o Flamengo

É o terceiro resultado positivo dos mineiros sobre os cariocas em 2022. No primeiro embate, empate e conquista da Supercopa do Brasil na cobrança de pênaltis. No último domingo (19/6), vitória no primeiro turno do Brasileirão. E o triunfo desta quarta-feira (22/6) dá ao Atlético a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, no Maracanã.

Esmaga Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo tentou atacar o Atlético-MG nos primeiros momentos do jogo. E se expondo, os visitantes acabaram sofrendo o gol. Logo aos sete minutos, Mariano lançou Hulk na velocidade e o atacante tocou de cobertura na saída de Diego Alves, abrindo o placar no Mineirão. Apesar do gol, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações do jogo e chegou a ameaçar a meta de Éverson, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Galo voltou a mostrar força e assim como no período inicial do jogo, não demorou a marcar. Em grande jogada de Hulk, que arrancou do meio de campo e deixou Ademir na boa para cabecear, o Atlético fez 2 x 0 e praticamente matou o jogo. O jogo seguiu com o Flamengo tentando esboçar uma reação, mas esbarrando na falta de inspiração de seus homens de frente e o Atlético-MG apenas mantendo a vantagem para o jogo de volta. Ainda deu tempo de Lázaro descontar e manter os cariocas vivos para o confronto da volta. Os dois times voltam a entrar em campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (27/6), Atlético-MG recebe o Coritiba, enquanto o Flamengo é o anfitrião do América-MG.