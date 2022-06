Humaitá terá baixa de atacante da base para encarar o São Raimundo/RR

Com chances matemáticas de classificação reduzidas, o Humaitá iniciou sua preparação para o jogo do próximo sábado (19), no estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista-RR, contra o São Raimundo-RR, em jogo válido pela décima rodada do grupo 1 da fase classificatória do Campeonato Brasileiro da Série D.

Nessa terça-feira (14), a equipe trabalhou em dois períodos no campo do Incra, localizado na Vila do V, aos olhares do técnico Álvaro Miguéis. Conforme a programação, a preparação do Tourão em solo acreano deverá ser fechada nesta quarta-feira (15), possivelmente no estádio Arena da Floresta, enquanto o embarque da delegação para o local da partida ocorrerá nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira (16). Outros dois treinos da equipe estão programados para o local do jogo.

Igor Dias não embarca

Ciente que a situação na tabela de classificação não é nada confortável para o Tourão do Humaita, o técnico Álvaro Miguéis comentou na imprensa que não pretende realizar mudanças na equipe em relação ao time que iniciou a partida do último domingo contra o Trem-AP. No entanto, a diretoria do Tourão resolveu optar pelo não embarque do atacante Igor Dias para Boa Vista-RR. O atleta vai ficar em Rio Branco para reforçar a equipe porto acrense na disputa das quartas-de-final do Campeonato Acreano Sub-20.

Artilheiro lamenta “seca” de gols

Artilheiro do Tourão na competição, o atacante Daniego lamentou os últimos resultados colecionados pela equipe do Humaitá dentro do grupo 1 da Série D. Segundo ele, o time tem jogado bem e criado situações de gols, mas a bola tem teimado em não entrar no gol dos adversários.