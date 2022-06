IEPTEC-AC: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta quarta

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) Dom Moacyr anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo preencher uma vaga de bolsistas na modalidade de Mediador de Aprendizagem Mensalista, para atuar nos cursos técnicos do Programa Pronatec – Novos Caminhos.

Estão aptos a participar os candidatos que possuem: Curso Técnico em Serviços Públicos; curso Superior em Administração; ou tecnólogo em Gestão Pública; ou tecnólogo em Recursos Humanos.

Caso aprovados, os profissionais deverão realizar suas atividades em jornadas de 30 horas semanais de trabalho, referente a remuneração mensal no valor de R$2.250,00.

Para participar

Os interessados podem se inscrever presencialmente, no período de 20, 21 e 22 de junho de 2022, no Núcleo de Educação Profissional e Tecnológica de Tarauacá, na Rua João Pessoa, bairro Ipepaconha, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante análise curricular e documental, que levará em conta os critérios de pontuação contidos no edital.

Validade

O Processo Seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Instituição.

Links