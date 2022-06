Infectologista tira dúvidas sobre a varíola do macaco, doença que já chegou à fronteira do AC

Com a notificação de casos suspeitos da varíola do macaco no Brasil, onde a Saúde investiga quatro pessoas, e a confirmação da doença na Bolívia, país que faz fronteira com o Acre, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) ligou o sinal de alerta.

Para falar a respeito da doença que já deixa alguns acreanos preocupados, convidamos o médico infectologista Jenilson Leite para tirar dúvidas quanto a prevenção e os sintomas da doença. Jenilson falou ainda sobre o tratamento, a gravidade da infecção e como ela é transmitida.

A varíola do macaco é uma doença endêmica da África e tem casos suspeitos e confirmados em mais de 20 países. Embora a maioria dos casos seja leve e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O médico acreano explicou que a infecção é semelhante à varíola humana — única doença erradicada no mundo —, mas mais leve, e por isso a vacina contra a doença humana tem 80% de eficácia contra a zoonose silvestre.

Confira a entrevista completa: