Influenciador é diagnosticado com Varíola dos Macacos: “Achei que era um pelo encravado”

O influenciador e DJ Doug Mello se tornou um dos primeiros casos positivos da Varíola dos Macacos no Brasil. A informação foi confirmada pelo próprio artista, em entrevista ao site Em Off.

Na conversa, ele relatou o susto ao descobrir o diagnóstico da doença. “Eu sou DJ, toco em festa, mas nesta vez eu fui a passeio, estava de férias. Fui pra curtir mesmo. Lá eu cumprimentei, abracei e beijei um monte de gente”, conta.

Ele explica: “Quando eu cheguei em casa, já cheguei com febre. Percebi que não tava alguma coisa legal. Quandoa cordei, minha camisa já estava toda molhada e ainda com febre”. Assustado, ele procurou um médico, que logo desconfiou da doença.

O motivo? Doug estava com três erupções pequenas no corpo. “Eu achei que era um pelo encravado. Ele disse que estava muito estranho”. Logo, as suspeitas se confirmaram: “Eles arrancaram um pedaço da minha pele pra fazer o exame no laboratório. Fiquei 48h isolado esperando o resultado”. Deu positivo: “Me ligaram e mandaram o exame falando que eu era o décimo caso no Brasil confirmado”.

“As bolhas, que pareciam espinhas num primeiro momento, explodiram. Pareciam umas bolhas com água, doeu muito. Mas depois que explodiu começou a secar“, explica. Essas bolhas são a principal maneira de contaminação, que ocorre pelo contato físico direto. “Como não existe tratamento, estou só cuidando dos sintomas com medicações para a febre e para a dor”, completa.