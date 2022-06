Inscrições para a Cavalgada da Expoacre, aniversariantes e mais na coluna da Márcia Abreu

Ao lado do maridão, Siberman Holanda, e dos filhos, Ana Flávia e Luís Eduardo, a bela Mariane Lavocat Barbosa Holanda comemorou sua idade nova. Felicidadesssss!

Time de belas mulheres sempre presentes nos melhores eventos de Rio Branco, Nathália Martins, Natália Moreno, Dani Carlos, Monelyze Andrade, Maíra e Paula Martinello, Marcela Mastrângelo, Janaina Longuini e Cris Bader.

REVELAÇÃO

Papais Thiago Lucena e Itála Oliveira com a primogênita, Valentina, ansiosos pela revelação do sexo do segundo grande amor de suas vidas, reuniram amigos e familiares para viver essa descoberta junto deles. E o mundo da família agora também é azul. Parabéns.

ANIVERSÁRIOS

A coluna Márcia Abreu deseja parabéns para o chef Diogo Sabião, que comemorou aniversário dia 3. Felicidades e sucesso em sua caminhada!

E o médico ortopedista, Antônio Issé, também está de parabéns por seu aniversário no dia 3, sexta. Muitas felicidades e realizações! Na foto, o aniversariante com a bela esposa, Priscilla, e os filhos, Miguel e Gabriel.

Psicóloga Ramona Aguiar, aniversariante do sábado, celebrou idade nova ao lado do maridão, João Albuquerque Filho, reunindo os amigos em jantar.

Jornalista Victor Augusto Farias, domingo, 5, foi muiiiiito festejado com a chegada do novo ciclo. Ao nosso bombonzão, toda felicidade deste mundo.

ARRAIAL VIA VERDE SHOPPING

Amanhã, 10, nos domínios do Via Verde Shopping, tem início as festividades da 1ª etapa do 14º Circuito Junino de Rio Branco, com a escolha do Rei Caipira, da Rainha Caipira e da Rainha da Diversidade.

*Nos três dias de muita diversão e alegria, além das tradicionais apresentações das quadrilhas no estacionamento do Shopping, na Praça de Alimentação, haverá apresentações de cantores locais com o Trio Furacão, no primeiro dia de evento, Diego e Gabriel, no segundo, e Sandra Melo, no último dia. Imperdível!!!

HAPPY HOUR DONN

Uma super pedida para essa sexta, é a partir das 18h, na Donn Barbearia, curtir um super hour, o “Track Donn Festival” com muita música ao vivo e chopp estupidamente gelado.

CAVALGADA

Tem início no próximo dia 20, as inscrições para a Cavalgada da Expoacre 2022, evento que abre oficialmente a Feira agropecuária do Estado.

*As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, no antigo Hotel Pinheiro.